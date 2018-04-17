Котел костромского силикатного завода обвинили в отравлении Заволжья

На Костромском силикатном заводе приостановили работу парового котла по решению суда, узнал KOSTROMA.TODAY. Жители улицы Ярославской жаловались, что им нечем дышать.

Костромичи говорили, что воздух загрязняет силикатный завод, который находится недалеко от их домов — на улице Ярославской, 43.

Сотрудники Ростехнадзора проверили лицензионные требования при работе взрывоопасного производственного объекта.

По информации пресс-службы Димитровского суда, во время проверки выяснилось, что паровой котел работает с нарушениями. А они, в свою очередь, создают угрозу жизни и здоровья людей, в том числе самих работников предприятия. Также эти нарушения причиняют существенный вред состоянию окружающей среды.

В итоге 13 апреля суд вынес постановление — приостановить работу парового котла на заводе на 90 суток. Если нарушения будут исправлены раньше, то наказание может быть снято.

Приговор не вступил в законную силу.