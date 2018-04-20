В Барнауле завели дело на бизнесмена, устроившего детский клуб в подвале

Бизнесмен привлек внимание правоохранительных органов во время конфликта с семьей, которая с 80-х годов проживала в подвале этого же детского сада на ул. Червонной, 8. Мужчина арендовал подвал у заведующей детского сада. С соседями у него постоянно возникали конфликты, один из которых закончился дракой и условным сроком для Алтухова.

Предприниматель считал, что люди живут в подвале незаконно, хотя по решению Верховного суда их не имели права выселить без предоставления другого жилья.

После того, как о конфликте рассказали в программе «Мужское/Женское» на Первом канале, СУ СКР по Алтайскому краю начало проверку законности размещения детского спортклуба в подвальном помещении. Результатом проверки стало уголовное дело.

Также после выхода передачи в эфир помещение, которое занимает семья, признали непригодным для проживания.