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В Барнауле завели дело на бизнесмена, устроившего детский клуб в подвале
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В Барнауле завели дело на бизнесмена, устроившего детский клуб в подвале 

АиФ — Алтай 26 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Уголовное дело возбудили в отношении предпринимателя из Барнаула, который организовал детский спортклуб в подвале детского сада. Александра Алтухова обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом во время брифинга 19 апреля сообщил Евгений Долгалев, руководитель СУ СКР по Алтайскому краю.
Бизнесмен привлек внимание правоохранительных органов во время конфликта с семьей, которая с 80-х годов проживала в подвале этого же детского сада на ул. Червонной, 8. Мужчина арендовал подвал у заведующей детского сада. С соседями у него постоянно возникали конфликты, один из которых закончился дракой и условным сроком для Алтухова.
Предприниматель считал, что люди живут в подвале незаконно, хотя по решению Верховного суда их не имели права выселить без предоставления другого жилья.
После того, как о конфликте рассказали в программе «Мужское/Женское» на Первом канале, СУ СКР по Алтайскому краю начало проверку законности размещения детского спортклуба в подвальном помещении. Результатом проверки стало уголовное дело.
Также после выхода передачи в эфир помещение, которое занимает семья, признали непригодным для проживания.
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