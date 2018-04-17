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Сотрудники КДЦ №4 приняли участие в общегородском субботнике
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Сотрудники КДЦ №4 приняли участие в общегородском субботнике 

На Западе Москвы 52 минуты назад
Фото: На Западе Москвы
14 апреля 2018 года в рамках Акции месячника по уборке и благоустройству городских территорий сотрудники Клинико-диагностического центра № 4 в Крылатском, под руководством главного врача — Буславской Ирины Олеговны, приняли участие в общегородском субботнике.
Солнечный апрельский день благоприятствовал хорошему настроению и активной работе. Проведены работы по благоустройству территорий, рабочих мест персонала. Все наводили красоту: красили, белили, убирали территорию от сухостоя, чинили, мыли окошки и много-много чего еще… Кроме головного учреждения, в субботнике приняли участие сотрудники всех филиалов КДЦ № 4 во главе со своими заведующими: заведующий Филиалом №1 КДЦ №4 — Лутовинова Елена Борисовна, заведующий Филиалом №2 КДЦ №4 — Набиева Зульфия Ахмедрасуловна, заведующий Филиалом №3 КДЦ №4 — Смышляев Алексей Анатольевич, заведующий Филиалом №4 КДЦ №4 — Клишина Марина Юрьевна, заведующий Филиалом №5 КДЦ №4 — Никулин Алексей Викторович. У главного врача — Ирины Буславской — большая, слаженная и дружная команда! Продолжение весеннего обновления состоится — 21 апреля.
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