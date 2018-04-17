Сотрудники КДЦ №4 приняли участие в общегородском субботнике

14 апреля 2018 года в рамках Акции месячника по уборке и благоустройству городских территорий сотрудники Клинико-диагностического центра № 4 в Крылатском, под руководством главного врача — Буславской Ирины Олеговны, приняли участие в общегородском субботнике.