Удальцов назвал кандидата «Левого фронта» на праймериз мэра Москвы

«В стартовом списке будут представители от КПРФ и «Левого фронта», мы делегируем на праймериз Максима Шевченко », — заявил Удальцов.

«Как известно, лево-патриотические силы — самые последовательные сторонники реального народовластия, реальной демократии. У нас слова с делами не расходятся, и если наши оппоненты только говорят о праймериз, то мы смогли оперативно договориться, учесть опыт праймериз перед президентскими выборами, которые вызвали определенный интерес и их победитель Павел Грудинин был выдвинут кандидатом в президенты. Вокруг него сформировалась коалиция и считаем, что при всем грязном формате выборов он выступил очень достойно. Перед выборами мэра Москвы, а они, безусловно, федерального уровня, решили двигаться в том же направлении», — заявил Сергей Удальцов на пресс-конференции, сообщает корреспондент «СП».

Сергей Удальцов рассказал, что голосование стартует 19 апреля и будет идти месяц. «Голосование пройдет в один тур, голосовать сможет каждый гражданин, но один раз. Верификация будет с помощью смс, нет никаких сомнений в чистоте проекта», — добавил координатор «Левого фронта».

Ранее в комментарии «СП» Сергей Удальцов отметил, что «праймериз по выборам кандидата в мэры Москвы на выборах в сентябре необходимы и являются оптимальной моделью выявления потенциальных кандидатов».