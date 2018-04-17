Удальцов и Прилепин расскажут о старте праймериз «МосСовет-2018»

»Праймериз по выборам кандидата в мэры Москвы на выборах в сентябре необходимы — это для нас очевидно. Как показала президентская кампания, когда люди сами голосуют и выбирают кандидатов, а не сверху им навязывают, это вызывает адекватный отклик, они с большим желанием поддерживают кандидатов, такая модель выявления потенциальных кандидатов — самая оптимальная. В отличие от президентской кампании, праймериз проведет уже не только «Левый фронт», подключается КПРФ, будет представлен патриотический спектр — об этом расскажет Захар Прилепин. Получим срез общественного мнения и будем обращаться к парламентским партиям, в первую очередь КПРФ, чтобы победителей праймериз и выдвигали в качестве кандидата, включали в команду, думаю, что это самый правильный путь», — рассказал в комментарии «СП» Сергей Удальцов.

Координатор «Левого фронта» также отметил, что на праймериз будет применяться самая современная система. «Мы будем пресекать попытку накрутить голоса, будет верификация голосующих по смс, если кто-то надеется, что подкрутит себе голоса, то это не реально», — заметил Сергей Удальцов.

Предварительное голосование по выборам кандидата в мэры Москвы от левых и патриотических сил «МосСовет-2018» начнется 19 апреля.

Справка «СП»