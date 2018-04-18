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Прилепин: левые держали улицу, это было правильно
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Прилепин: левые держали улицу, это было правильно 

Свободная пресса 2 часа назад
Фото: РИА "Новый День"
Шеф-редактор «Свободной прессы», писатель Захар Прилепин принял участие в пресс-конференции о старте праймериз выборов мэра Москвы, которые будут проведены левыми и патриотическими силами с 19 апреля по 18 мая 2018 года.
«Все свидетели, как изменилась политическая жизнь в России за 20 лет. По большей части в 1999, 2001, 2003 в режиме оппозиции, которая работает «на земле», с людьми, левые держали улицу. Я считаю, что это было правильно. Потом незримыми пассами оппозиция стала ассоциироваться исключительно с деятелями либерального толка, и они привили народу отношение к ней, как к пятой колонне, к людям, которые ненавидят все русское, Донбасс, березки, осинки. Это неправильно. При всем уважении к внешнеполитическим шагам власти и президента, остается много вопросов», — заявил Захар Прилепин, сообщает корреспондент «СП».
«Находясь в Донбассе, наблюдал со стороны за президентской кампанией, почувствовал, что надо посмотреть, как люди реагируют, что выбирают и что у них на уме. Праймериз — не худшая форма изучения. Посмотрю в течение месяца и отчитаемся о происходящем», — добавил Прилепин.
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов рассказал от «Левого фронта» делегирован на праймериз Максим Шевченко.
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