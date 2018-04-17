Перевалку опасных грузов в портах регионов РФ запретят на время ЧМ-2018

Власти РФ на время проведения Чемпионата мира по футболу-2018 могут из соображений безопасности остановить перевалку всех опасных грузов в портах тех регионов, где пройдут матчи турнира, пишет газета «Коммерсант»

По данным издания, капитаны портов уже разослали уведомления стивидорам, а те начали предупреждать клиентов, в частности, сообщать, что с 25 мая по 25 июля будет приостановлена перевалка опасных грузов «всех классов». Запрет может коснуться не только радиоактивных изотопов, но и любой химии.

По данным источника газеты, запрет грузов «всех уровней опасности» коснется большого перечня товаров — от аккумуляторов и лакокрасочных материалов до подушек безопасности. В итоге под угрозой простоя могут оказаться как минимум петербургский кластер автопрома (Toyota, Hyundai Ford , Nissan), который получает компоненты морем, и калининградский «Автотор» (сборка BMW, Hyundai, Kia).

Меры безопасности для ЧМ введены президентским указом от 9 мая 2017 года и постановлением правительства от 9 июня.