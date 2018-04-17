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Перевалку опасных грузов в портах регионов РФ запретят на время ЧМ-2018
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Перевалку опасных грузов в портах регионов РФ запретят на время ЧМ-2018 

Rambler News Service 39 минут назад
Власти РФ на время проведения Чемпионата мира по футболу-2018 могут из соображений безопасности остановить перевалку всех опасных грузов в портах тех регионов, где пройдут матчи турнира, пишет газета «Коммерсант».
По данным издания, капитаны портов уже разослали уведомления стивидорам, а те начали предупреждать клиентов, в частности, сообщать, что с 25 мая по 25 июля будет приостановлена перевалка опасных грузов «всех классов». Запрет может коснуться не только радиоактивных изотопов, но и любой химии.
По данным источника газеты, запрет грузов «всех уровней опасности» коснется большого перечня товаров — от аккумуляторов и лакокрасочных материалов до подушек безопасности. В итоге под угрозой простоя могут оказаться как минимум петербургский кластер автопрома (Toyota, Hyundai, Ford, Nissan), который получает компоненты морем, и калининградский «Автотор» (сборка BMW, Hyundai, Kia).
Меры безопасности для ЧМ введены президентским указом от 9 мая 2017 года и постановлением правительства от 9 июня.
ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
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