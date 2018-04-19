«Волга-Днепр» отказалась предоставлять грузовые самолеты НАТО. В чем причины?

«Волга-Днепр» со следующего года перестанет сотрудничать с НАТО . Российская авиакомпания, которая перевозит грузы Североатлантического альянса с 2006 года, не будет участвовать в тендере на новый контракт. Информация об этом появилась во французских СМИ, в частности, в Challenges. Также подробности приводит «Коммерсантъ».

Свое решение «Волга-Днепр» объясняет планомерным сокращением транспортировки военных грузов и основным интересом к перевозкам в коммерческом гражданском секторе. Однако ранее эксперты заявляли, что компания отказывается от договора с НАТО по политическим причинам. Вот что говорит заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко:

— Военные поставки, в том числе в интересах НАТО, составляли достаточно ощутимую долю коммерческой загрузки самолетов Ан-124-100 компании «Волга-Днепр». Это связано с тем, что сам по себе самолет уникален и не имеет фактически своих аналогов в зарубежной авиации не только по грузоподъемности, но и по внутреннему пространству. То, что происходит, скорее всего, связано, конечно, с вариантом контрсанкций, потому что в этой ситуации войска НАТО, ну у них серьезно усложнится логистика. Хотя за свои перевозки они платили приличные вполне деньги. Не могу вам сказать порядок сумм контракта, это коммерческая тайна компании «Волга-Днепр», но могу сказать, что эти перевозки осуществлялись с достаточной регулярностью. Я думаю, что «Волга-Днепр» достаточно быстро найдет свой сегмент гражданский, и что он всегда был, есть, ну и будет. Компания перевозила все — от спутников до элитных овец из Новой Зеландии

— А все-таки, если посмотреть со стороны НАТО, все равно им придется искать замену. Потенциально кто это может быть?

— В мире вообще три эксплуатанта этой техники, конкретно мы говорим про «Руслан» — это государственное предприятие «Антонов» , компания «Волга-Днепр» и наша транспортная авиация российская. Скорее всего, они обратятся к ГП «Антонов», но он так выставлял счетчик, раза где-то в полтора выше, чем давали наши — это раз. И второе: все-таки количество самолетов у украинцев ограничено.

До 2014 года грузы НАТО перевозило совместное предприятие «Волга-Днепр» и «Авиалиний Антонова». После контракт был разделен, и украинская сторона получила 40% перевозок Североатлантического Альянса.