«Волга-Днепр» не будет участвовать в тендере на перевозку грузов НАТО

"Мы планомерно сокращаем свое присутствие на рынке транспортировки военных грузов, coблюдая все ранее данные обязательства. Группа не будет участвовать в тендере на контракт с НАТО в существующем формате", — сообщили в компании.

Однако группа готова к сотрудничеству со всеми организациями по линии транспортировки гуманитарных грузов, а также участию в программах по ликвидации последствий природных катастроф и ЧС, отметили там.

"Следуя стратегии, «Волга-Днепр» фокусируется на коммерческом гражданском секторе, расширяет спектр нишевых продуктов", — добавили в компании.

Ранее в апреле французские СМИ сообщили, что «Волга-Днепр» с 1 января 2019 года перестанет предоставлять НАТО услуги негабаритных авиаперевозок на транспортных самолетах Ан-124-100 «Руслан».

Группа «Волга-Днепр» включает в себя грузовые авиакомпании AirBrigdeCargo (одна из крупнейших в мире по объему грузовых авиаперевозок), «Волга-Днепр» и «Атран». Среди клиентов группы — государственные и коммерческие организации, работающие в таких сферах, как нефтегазовая промышленность, энергетика, тяжелое машиностроение, автомобилестроение, строительство, авиакосмическая промышленность, сельское хозяйство, телекоммуникации, ликвидация последствий чрезвычайных ситуации.