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«Волга-Днепр» не будет участвовать в тендере на перевозку грузов НАТО
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«Волга-Днепр» не будет участвовать в тендере на перевозку грузов НАТО 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Группа авиакомпаний "Волга-Днепр" не будет участвовать в тендере на контракт с НАТО по транспортировке военных грузов, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы.
"Мы планомерно сокращаем свое присутствие на рынке транспортировки военных грузов, coблюдая все ранее данные обязательства. Группа не будет участвовать в тендере на контракт с НАТО в существующем формате", — сообщили в компании.
Однако группа готова к сотрудничеству со всеми организациями по линии транспортировки гуманитарных грузов, а также участию в программах по ликвидации последствий природных катастроф и ЧС, отметили там.
"Следуя стратегии, «Волга-Днепр» фокусируется на коммерческом гражданском секторе, расширяет спектр нишевых продуктов", — добавили в компании.
Ранее в апреле французские СМИ сообщили, что «Волга-Днепр» с 1 января 2019 года перестанет предоставлять НАТО услуги негабаритных авиаперевозок на транспортных самолетах Ан-124-100 «Руслан».
Группа «Волга-Днепр» включает в себя грузовые авиакомпании AirBrigdeCargo (одна из крупнейших в мире по объему грузовых авиаперевозок), «Волга-Днепр» и «Атран». Среди клиентов группы — государственные и коммерческие организации, работающие в таких сферах, как нефтегазовая промышленность, энергетика, тяжелое машиностроение, автомобилестроение, строительство, авиакосмическая промышленность, сельское хозяйство, телекоммуникации, ликвидация последствий чрезвычайных ситуации.
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