СМИ: Российская авиакомпания не будет предоставлять НАТО самолеты АН-124 для перевозки грузов

Отмена поставок произойдет в 2019 году.

— Мы получили сигналы о том, что это решение связано с санкциями США , — сообщили в французских вооруженных силах.

Издание отмечает, что выход российской компании из договора является ударом для французских войск, несмотря на наличие альтернативных самолетов.

Тем не менее, представители компании «Волга-Днепр» пока отказались от официальных комментариев по этому вопросу, отметив, что окончательное решение будет принято в ближайшее время.

— Полагаю, что в ближайшее время руководство компании выпустит заявление. В какие сроки, точно сказать не могу. Эта неделя для нас точно будет горячей, — отметил руководитель отдела протокола и связей с общественностью, авиакомании Константин Туркин в комментарии ИА «Политика Сегодня».