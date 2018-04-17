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СМИ: Российская авиакомпания не будет предоставлять НАТО самолеты АН-124 для перевозки грузов
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СМИ: Российская авиакомпания не будет предоставлять НАТО самолеты АН-124 для перевозки грузов 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Отмена поставок произойдет в 2019 году.
Российская компания «Волга-Днепр» перестанет предоставлять НАТО самолеты Ан-124 для перевозки грузов, сообщает издание Challenges.
— Мы получили сигналы о том, что это решение связано с санкциями США, — сообщили в французских вооруженных силах.
Издание отмечает, что выход российской компании из договора является ударом для французских войск, несмотря на наличие альтернативных самолетов.
Тем не менее, представители компании «Волга-Днепр» пока отказались от официальных комментариев по этому вопросу, отметив, что окончательное решение будет принято в ближайшее время.
— Полагаю, что в ближайшее время руководство компании выпустит заявление. В какие сроки, точно сказать не могу. Эта неделя для нас точно будет горячей, — отметил руководитель отдела протокола и связей с общественностью, авиакомании Константин Туркин в комментарии ИА «Политика Сегодня».
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