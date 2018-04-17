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Россия перестанет предоставлять НАТО транспортник Ан-124 «Руслан» — СМИ
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Россия перестанет предоставлять НАТО транспортник Ан-124 «Руслан» — СМИ 

ТК «Звезда» 36 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Транспортные самолеты Ан-124 «Руслан» использовались странами НАТО для перевозки тяжелых и крупногабаритных грузов, в том числе вертолетов и бронетехники.
Российская авиакомпания «Волга-Днепр» предупредила армии НАТО, сообщает французское издание Challenges со ссылкой на свои источники.
В сообщении подчеркнуто, что выход компании «Волга-Днепр» из договора SALIS, по которому страны альянса имеют возможность использовать транспортные Ан-124 «Руслан» по системе предоплаченных часов, станет серьезным ударом для французских войск.
«Мы получили сильные сигналы о том, что это решение связано с санкциями США», — сообщает издание со ссылкой на источники в вооруженных силах Франции.
В сообщении отмечено, что несмотря на наличие самолетов Airbus A400M, Lockheed C-130 Hercules, Transport Allianz C.160 Transall и на поддержку британской армии, у которой имеются транспортники Boeing C-17 Globemaster, французская армия остается зависимой от Ан-124, который используется для перевозки тяжелых грузов. В частности — вертолетов и бронемашин.
Ан-124 «Руслан» — самый тяжелый серийный транспортный самолет в мире, способный перебрасывать грузы до 120 тонн на дальность до 4800 километров.
В России авиакомпанией «Волга-Днепр» эксплуатируется 12 самолетов. 16 машин стоит на вооружении ВКС РФ.
Разработчиком самолета является ГП «Антонов», которое осталось после развала СССР на Украине. В связи с тем, что под давлением властей украинское предприятие было вынуждено отказаться от сотрудничества по Ан-124 с Минобороны РФ, обязанности по продлению ресурса самолетов были возложены на авиационный комплекс ОАО «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина».
Первый прошедший модернизацию в декабре 2017 года самолет Ан-124 «Руслан» получил имя конструктора Олега Антонова.
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