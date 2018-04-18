Мнение: НАТО придется срочно где-то «добывать» замену «Русланам»

Российская грузовая авиакомпания «Волга-Днепр» до конца года прекратит предоставлять НАТО грузовые самолеты Ан-124, сообщает французское издание Challenges со ссылкой на свои источники.

Речь идет о проекте SALIS (Strategic Airlift International Solution), в рамках которого в 2006 году было создано совместное предприятие украинских «Авиалиний Антонова» и российской «Волга-Днепр». Всего крупные негабаритные грузы альянса перевозили 17 «Русланов».

По данным издания, российская сторона приняла это решение в ответ на усиление американских санкций.

В статье подчеркивается, что решение компании «Волга-Днепр» станет ощутимым ударом для французской армии, так как она остается зависимой от «Русланов» в вопросах транспортировки вертолетов и танков, несмотря на наличие самолета Airbus A400M.

Ан-124-100 «Руслан» был разработан в первой половине 1980-х годов в ОКБ Антонова совместно с ведущими союзными НИИ, предприятиями, организациями авиационной промышленности и министерствами. Над его созданием работал весь Советский Союз.

"Думаю, что крупных отрицательных последствий на страны НАТО этот отказ не окажет, но им придется срочно где-то добывать самолеты такого класса. Если страны Евросоюза , которые входят и в Североатлантический союз, вводят антироссийские санкции, то, и РФ , естественно, не должна способствовать укреплению военного потенциала НАТО. К тому же любой отказ от поставки военной техники альянсу — это плюс в деле укрепления обороноспособности Российской Федерации. Так что считаю, что впредь мы должны принимать решения в этом направлении, и как можно чаще. Потому что поток санкций против нас идет нескончаемой лавиной. Соответственно, и мы должны реагировать", — сказал Владимир Козин.

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