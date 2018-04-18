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Мнение: НАТО придется срочно где-то «добывать» замену «Русланам»
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Мнение: НАТО придется срочно где-то «добывать» замену «Русланам» 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Российская грузовая авиакомпания «Волга-Днепр» до конца года прекратит предоставлять НАТО грузовые самолеты Ан-124, сообщает французское издание Challenges со ссылкой на свои источники.
Речь идет о проекте SALIS (Strategic Airlift International Solution), в рамках которого в 2006 году было создано совместное предприятие украинских «Авиалиний Антонова» и российской «Волга-Днепр». Всего крупные негабаритные грузы альянса перевозили 17 «Русланов».
По данным издания, российская сторона приняла это решение в ответ на усиление американских санкций.
В статье подчеркивается, что решение компании «Волга-Днепр» станет ощутимым ударом для французской армии, так как она остается зависимой от «Русланов» в вопросах транспортировки вертолетов и танков, несмотря на наличие самолета Airbus A400M.
Ан-124-100 «Руслан» был разработан в первой половине 1980-х годов в ОКБ Антонова совместно с ведущими союзными НИИ, предприятиями, организациями авиационной промышленности и министерствами. Над его созданием работал весь Советский Союз.
В эфире радио Sputnik профессор Академии военных наук РФ, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин высказал мнение, что отказ от поставок «Русланов» создаст определенные сложности для альянса.
"Думаю, что крупных отрицательных последствий на страны НАТО этот отказ не окажет, но им придется срочно где-то добывать самолеты такого класса. Если страны Евросоюза, которые входят и в Североатлантический союз, вводят антироссийские санкции, то, и РФ, естественно, не должна способствовать укреплению военного потенциала НАТО. К тому же любой отказ от поставки военной техники альянсу — это плюс в деле укрепления обороноспособности Российской Федерации. Так что считаю, что впредь мы должны принимать решения в этом направлении, и как можно чаще. Потому что поток санкций против нас идет нескончаемой лавиной. Соответственно, и мы должны реагировать", — сказал Владимир Козин.
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