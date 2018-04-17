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Авиакомпания «Волга‐Днепр» назвала сообщения об отказе перевозки грузов НАТО «спекулятивными»
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Авиакомпания «Волга‐Днепр» назвала сообщения об отказе перевозки грузов НАТО «спекулятивными» 

360tv.ru 33 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Авиакомпания «Волга‐Днепр» отказалась комментировать сообщения в СМИ о том, что компания якобы отказала странам НАТО в перевозках самолетами Ан‐124–100 «Руслан» с 2019 года. Об этом сообщила «Политика сегодня».
Руководитель отдела протокола и связей с общественностью авиакомпании Константин Туркин отметил, что сейчас растет число спекуляций по этому поводу.
В сети сейчас большое количество спекуляций. В том числе серьезные издания непроверенные вещи публикуют. Пока что, на данный момент, мы эти спекуляции не комментируем. Полагаю, что в ближайшее время руководство компании выпустит заявление. В какие сроки, точно сказать не могу. Эта неделя для нас точно будет горячей»
— Константин Туркин.
Ранее французское издание Challenges опубликовало материал с заголовком: «Путин обрезает крылья французских ВВС». Пресса, ссылаясь на свои источники, пишет о том, что российская авиакомпания
«Волга-Днепр»
якобы заявила странам Североатлантического альянса, что с 2019 года не будет предоставлять свои транспортные самолеты «Руслан». Вместо этого компания будет заниматься гражданскими перевозками. Challenges пишет, что это решение российского перевозчика сильно осложнит французские военные операции за рубежом. Также сами авиаперевозки сильно вырастут в цене, так как для перевозки груза придется использовать пять европейских
военно-транспортных
самолетов вместо одного самолета «Руслан».
По данным газеты «Коммерсантъ», подобное решение руководство авиакомпании
«Волга-Днепр»
приняло
из-за  антироссийских санкций.
НАТО признала, что с Россией необходимо договариваться, несмотря на то, что дается это с трудом. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
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