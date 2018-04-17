В Карелии построят мемориал в память о погибших во время ВОВ солдатах

Николай Патрушев. Создание мемориала ведется по инициативе государственной комиссии по подготовке к предстоящему в 2020 году празднованию 100-летия Республики Карелия. Госкомиссию возглавляет секретарь СБ РФ

"По инициативе госкомиссии за счет предоставленной благотворительной финансовой помощи в 2018 году планируется выполнить полный комплекс работ по созданию воинского мемориала", — говорится в сообщении. На месте захоронения военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, на станции Раменцы предусмотрено создание воинского мемориала, увековечиванию на котором подлежат свыше 3,3 тысячи персоналий.

Братская могила на станции Раменцы состоит на государственном учете в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Захоронения в братскую могилу проводились в период войны, в послевоенное время в неё неоднократно производились подзахоронения из разрозненных воинских могил 1941–1944 годов, находившихся в окрестностях ж/д станции Раменцы. В настоящее время на мемориальных плитах увековечено 1150 имен воинов.