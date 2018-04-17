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Компания «O, Matras!» расширяет список фабрик-партнеров
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Компания «O, Matras!» расширяет список фабрик-партнеров 

РИА Новости 56 минут назад
Один из крупнейших магазинов спальных товаров «O, Matras!»* расширяет список фабрик-партнеров.
В список поставщиков магазина теперь входят более 30 известных российских и зарубежных производителей. Соответствующие сертификаты, подтверждающие статус официального представителя магазина, можно увидеть на сайте компании.
По заявлению представителей «O, Matras!», они работают в своем сегменте рынка с 2003 года, внедряя в жизнь отечественного потребителя европейские стандарты розничной торговли. Одним из требований, необходимых для реализации данной инициативы, является заключение партнерских отношений с наибольшим количеством проверенных производителей.
Таким образом, магазину удается охватить широкую целевую аудиторию, а потребитель может выбрать матрас подходящей ценовой категории — от недорогих моделей с зависимым пружинным блоком и практичных беспружинных моделей до матрасов премиум класса с натуральным латексом и пружинами S2000. Кроме того, здоровая конкуренция производителей, собранных на страницах одного магазина, стимулирует их повышать качество продукции и привлекать внимание потребителей интересными акциями.
Однако широкий, постоянно обновляющийся ассортимент — это далеко не все, что нужно для удержания потребительского спроса. Как было отмечено, компания-ритейлер сама должна создавать оптимальные условия для выбора, покупки и доставки товаров конечному потребителю.
Магазин «O, Matras!» не имеет своих собственных складов и торговых площадок, осуществляя поставки заказов непосредственно от объектов фабрик-партнеров. Это дает возможность отказаться от дополнительных наценок и в итоге предлагать все товары по максимально доступной, «заводской» стоимости без лишних наценок.
Благотворно на спросе и доверии покупателей сказывается отказ от предоплаты. Сделав онлайн заказ и оформив доставку по указанному адресу, теперь клиенты магазина могут оплачивать покупки после их непосредственного осмотра.
Статус официального дилера у большого числа фабрик открывает новые перспективы. Во-первых, это доступ клиентов магазина к актуальным акциями и сезонным распродажам. Во-вторых, доступ к нестандартным изделиям. Наконец, соблюдение официальных условий гарантии, обмена и возврата любой покупки.
С каталогом продукции представленных производителей можно ознакомиться, посетив интернет-магазин «O, Matras!».
*О, Матрас!
ИП Тимонин Виктор Александрович, ОГРНИП: 312774603001350 от 30 января 2012 г.
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