Посадочный модуль «Луна-25» будет отправлен на Луну в 2019 году

МОСКВА , 17 апреля. / ТАСС /. Посадочный модуль «Луна-25» будет отправлен на естественный спутник в 2019 году, а после 2025 года планируется запуск станций, которые будут работать на орбите и на поверхности Луны.

"Что касается Луны, мы в 2019 году собираемся отправить станцию «Луна-25», это будет малый посадочный модуль, который должен прилуниться", — отметил Рогозин. Он пояснил, что эта миссия будет проведена для оценки инженерно— конструкторских решений для больших лунных аппаратов.