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Посадочный модуль «Луна-25» будет отправлен на Луну в 2019 году
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Посадочный модуль «Луна-25» будет отправлен на Луну в 2019 году 

ТАСС 40 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Посадочный модуль «Луна-25» будет отправлен на естественный спутник в 2019 году, а после 2025 года планируется запуск станций, которые будут работать на орбите и на поверхности Луны.
Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу РБК, которое вышло в эфир во вторник.
"Что касается Луны, мы в 2019 году собираемся отправить станцию «Луна-25», это будет малый посадочный модуль, который должен прилуниться", — отметил Рогозин. Он пояснил, что эта миссия будет проведена для оценки инженерно— конструкторских решений для больших лунных аппаратов.
"После 2025 года еще последуют станции, в том числе, которые будут работать на орбите Луны, посадочные модули, которые будут спускаться на Луну, входить в слой грунта", — добавил он. При этом вице-премьер отметил, что Россия не будет навязывать США сотрудничество в лунной программе. «Конечно, кооперация здесь была бы хороша, но не любой ценой: мы точно не пойдем подмастерьями», — заключил Рогозин.
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