Воронежцев предупредили о мошенниках, работающих под видом газовиков 

У злоумышленников есть форма и удостоверение. Жительница Воронежа с ником Алеса Куралесина предупредила горожан о мошенниках, работающих под видом сотрудников газовой службы. Злоумышленники одеты в синюю форму с надписью «СУ Горгаз», у них есть удостоверение. Мошенники принуждают установить газовый счётчик и даже дают номер диспетчерской –8 (473) 23 23 204. — Предупредите родственников, особенно пожилых, чтобы не велись и никого не пускали в квартиру. Сейчас обрабатывают жильцов в районе Памятника Славы и улицы Шишкова, — написала девушка. Екатерина Трещикова