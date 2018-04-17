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Воронежцев предупредили о мошенниках, работающих под видом газовиков
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Воронежцев предупредили о мошенниках, работающих под видом газовиков 

Вести Воронеж 55 минут назад
Фото: Вести Воронеж
У злоумышленников есть форма и удостоверение. Жительница Воронежа с ником Алеса Куралесина предупредила горожан о мошенниках, работающих под видом сотрудников газовой службы. Злоумышленники одеты в синюю форму с надписью «СУ Горгаз», у них есть удостоверение. Мошенники принуждают установить газовый счётчик и даже дают номер диспетчерской –8 (473) 23 23 204. — Предупредите родственников, особенно пожилых, чтобы не велись и никого не пускали в квартиру. Сейчас обрабатывают жильцов в районе Памятника Славы и улицы Шишкова, — написала девушка. Екатерина Трещикова
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