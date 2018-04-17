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Памятники культурного наследия оцифровали для онлайн-музея
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Памятники культурного наследия оцифровали для онлайн-музея 

Вести.Ru 57 минут назад
Фото: Вести.Ru
Google и некоммерческая организация CyArk, занимающаяся лазерным сканированием находящихся под угрозой разрушения объектов культурного наследия, объявили о партнерстве. Его результатом стал онлайновый музей, посетители которого могут совершить виртуальные путешествия по подробнейшим моделям исторических памятников в Бирме, Сирии, Мексике и других странах.
CyArk основал Бен Качира — глава расположенной в Кремниевой долине компании Cyra Technologies, с начала двухтысячных развивающей технологию трехмерного сканирования и моделирования зданий — ею пользуются архитекторы, проектировщики инженерных сооружений и строительные фирмы. По его словам, решение использовать наработки Cyra для сохранения культурного наследия по всему миру созрело после уничтожения боевиками "Талибан" сохранившихся с пятого века до н.э. буддистских статуй в Афганистане.
Для создания виртуальных копий памятников используется комплекс технологий: сканирование при помощи лазеров (лидеров) с разрешением до двух миллиметров, съемки обычными камерами, а также дронами. На основе этих данных создаются трехмерные виртуальные пространства, которые затем выкладываются на сайте поддерживаемого Google проекта Open Heritage.
Среди уже оцифрованных памятников — находящиеся под угрозой разрушения из-за землетрясений буддистские храмы комплекса Баган в Мьянме, город майя Чичен-Ица в Мексике, древнегреческий Коринф, монастырь Гехард в Армении и десятки других объектов.
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