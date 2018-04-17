Верховный суд дал важное разъяснение о парковке во дворах

Поводом для разбирательства послужило дело жительницы многоквартирного дома, соседи которой приняли решение лишить его возможности оставлять автомобиль на придомовой территории, сообщает "Российская газета" . Примечательно, что женщина является собственником одной из квартир в доме, зарегистрирована там и живет на постоянной основе. Однако, по мнению ее соседей, она нарушила установленные ими правила порядка въезда и пользования парковкой, огороженной шлагбаумом. В связи с этим совет жильцов вернул автомобилистке ее первоначальный взнос за установку шлагбаума и запретил въезжать во двор.

Женщина решила защищать свои права в суде, однако суд первой инстанции отказал ей в удовлетворении иска. Судья не усмотрел в решении общего собрания автовладельцев препятствия доступа к принадлежащему ей жилищу. С таким доводом согласился и суд апелляционной инстанции.

В результате автомобилистка дошла до Верховного суда, который напомнил, что, согласно п. 1 ст. 262 Гражданского кодекса, «граждане имеют право свободно, без каких-либо разрешений находиться на не закрытых для общего доступа земельных участках и использовать имеющиеся на этих участках природные объекты». В заключение ВС говорится, что, в соответствии с ч. 5 ст. 16 Закона «О введении в действие Жилищного кодекса РФ», «с момента формирования земельного участка и проведения его кадастрового учета, участок, на котором расположен многоквартирный дом, переходит бесплатно в общую долевую собственность хозяев помещений многоквартирного дома». На основании этого, собственнику помещения в многоквартирном доме принадлежит безусловное и неотчуждаемое право на пользование общим имуществом многоквартирного дома. «Способы ограничения или лишения собственника помещения в многоквартирном доме такого права действующим законодательством не предусмотрены», — подчеркнул судья.

Таким образом, решение собрания автовладельцев противоречит нормам материального права.