Верховный суд дал важное разъяснение о парковке во дворах 

Поводом для разбирательства послужило дело жительницы многоквартирного дома, соседи которой приняли решение лишить его возможности оставлять автомобиль на придомовой территории, сообщает "Российская газета". Примечательно, что женщина является собственником одной из квартир в доме, зарегистрирована там и живет на постоянной основе. Однако, по мнению ее соседей, она нарушила установленные ими правила порядка въезда и пользования парковкой, огороженной шлагбаумом. В связи с этим совет жильцов вернул автомобилистке ее первоначальный взнос за установку шлагбаума и запретил въезжать во двор.
Женщина решила защищать свои права в суде, однако суд первой инстанции отказал ей в удовлетворении иска. Судья не усмотрел в решении общего собрания автовладельцев препятствия доступа к принадлежащему ей жилищу. С таким доводом согласился и суд апелляционной инстанции.
В результате автомобилистка дошла до Верховного суда, который напомнил, что, согласно п. 1 ст. 262 Гражданского кодекса, «граждане имеют право свободно, без каких-либо разрешений находиться на не закрытых для общего доступа земельных участках и использовать имеющиеся на этих участках природные объекты». В заключение ВС говорится, что, в соответствии с ч. 5 ст. 16 Закона «О введении в действие Жилищного кодекса РФ», «с момента формирования земельного участка и проведения его кадастрового учета, участок, на котором расположен многоквартирный дом, переходит бесплатно в общую долевую собственность хозяев помещений многоквартирного дома». На основании этого, собственнику помещения в многоквартирном доме принадлежит безусловное и неотчуждаемое право на пользование общим имуществом многоквартирного дома. «Способы ограничения или лишения собственника помещения в многоквартирном доме такого права действующим законодательством не предусмотрены», — подчеркнул судья.
Таким образом, решение собрания автовладельцев противоречит нормам материального права.