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Минтруд предлагает увеличить максимальное пособие по безработице
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Минтруд предлагает увеличить максимальное пособие по безработице 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Минтруд России предлагает довести максимальный размер пособия по безработице до прожиточного минимума трудоспособного населения. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в "Газету.Ru".
Минтруд разместил на общественное обсуждение проект федерального закона «О внесении изменений в „О внесении изменений в Закон Российской Федерации „О занятости населения в Российской Федерации“ (в части условий и сроков выплаты пособия по безработице)“, который подготовлен с учетом замечаний, полученных в ходе согласования его предыдущей редакции.
В ведомстве считают, что изменение условий и сроков выплаты пособия по безработице позволят увеличить размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице.
По предварительным расчетам предполагается увеличение максимальной величины пособия по безработице до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России, минимальной величины пособия по безработице — до 30% от максимальной.
Россиян предлагают избавить от предоставлении справки о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы. С целью стимулирования безработных к поиску работы предлагается изменить сроки выплаты пособия по безработице и установить один период выплаты всем признанным безработными.
Отмечается, что в случае принятия данного закона потребуется дополнительное выделение средств федерального бюджета.
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