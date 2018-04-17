Мэр Обнинска поручил тотально проверить знание русского языка чиновниками 

16 апреля мэр Обнинска Владислав Шапша на рабочей планерке поручил провести тотальный диктант для сотрудников городской администрации. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Фото со странички В. Шапши в «Фейсбуке» Устроить тотальный диктант для чиновников Владислав Шапша, видимо, решил под впечатлением от участия во всероссийской акции «Тотальный диктант». В Обнинске его 14 апреля помимо мэра писали еще 340 человек. В этом году участникам акции диктовали отрывок текста, который является частью новой книги писательницы Гузели Яхиной «Дети мои». Как сообщается на официальном сайте «Тотального диктанта», все работы, написанные в Обнинске, уже проверены. Свои результаты можно загрузить через сайт https://totaldict.ru/.26 апреля в Музее истории города состоится церемония награждения отличников и разбор текста диктанта.