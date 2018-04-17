Путин поздравил «Аргументы и факты» с юбилеем

Президент поздравил издание с 40-летием

На сайте Кремля опубликована поздравительная телеграмма от Владимира Путина сотрудникам газеты «Аргументы и факты» , которая отмечает сорокалетний юбилей.

Путин отметил, что «АиФ» по праву считается одним из лидеров отечественного медиарынка» и сотрудники издания успешно совмещают традиции российской журналистики с новаторскими методами. Он сказал, что журналисты «АиФ» отличаются особенным стилем общения с аудиторией, чутко реагируя на запросы читателей.

«Главный секрет непреходящей популярности газеты — профессионализм сотрудников», — говорится в телеграмме.

Президент поздравил «Аргументы и факты» с юбилеем, пожелав успехов в реализации новых проектов и всего самого доброго.