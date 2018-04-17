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Путин поздравил «Аргументы и факты» с юбилеем
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Путин поздравил «Аргументы и факты» с юбилеем 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Президент поздравил издание с 40-летием
На сайте Кремля опубликована поздравительная телеграмма от Владимира Путина сотрудникам газеты «Аргументы и факты», которая отмечает сорокалетний юбилей.
Путин отметил, что «АиФ» по праву считается одним из лидеров отечественного медиарынка» и сотрудники издания успешно совмещают традиции российской журналистики с новаторскими методами. Он сказал, что журналисты «АиФ» отличаются особенным стилем общения с аудиторией, чутко реагируя на запросы читателей.
«Главный секрет непреходящей популярности газеты — профессионализм сотрудников», — говорится в телеграмме.
Президент поздравил «Аргументы и факты» с юбилеем, пожелав успехов в реализации новых проектов и всего самого доброго.
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