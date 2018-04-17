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День донора: как и где можно сдать кровь в СЗАО
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День донора: как и где можно сдать кровь в СЗАО 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В четверг, 19 апреля, в столичных больницах, поликлиниках и медицинских центрах пройдет День донора. На северо-западе Москвы желающие сдать кровь могут обратиться в две местные больницы: в отделение переливания крови ГКБ № 67 на улице Саляма Адиля, дом 2/44 и в ГКБ № 52 на Пехотной, дом 2/3.
Акция приурочена к Национальному дню донора. Кроме того, в столице состоятся также лекции для жителей и выездные акции по сдаче крови в московских вузах. Перед процедурой врачи советуют ознакомиться с правилами и противопоказаниями.
В России в переливании крови ежегодно нуждаются более полутора миллионов человек. Московские клиники полностью обеспечены кровью и ее компонентами, однако запасы необходимо регулярно пополнять.
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