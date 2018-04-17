Борьба России с США — это гонки «Жигулей» с джипом «Хаммер»

Россия совершила стратегическую ошибку, начав непросчитанную, безумную и абсолютно бессмысленную политику конфронтации с Западом», — убежден российский политолог Леонид Радзиховский

Комментируя haqqin.az создавшуюся ситуацию, Радзиховский заявил, что соотношение сил Запада и России сейчас таково, что возникшая конфронтация может привести к успеху Москвы только в двух случаях.

«Если России сможет расколоть Запад, перетащить на свою сторону некоторые страны. Причем не Венгрию или Словению , а такие страны как Германия Франция . Ну и если Россия сумеет заключить реальный стратегический военно-политический союз с Китаем . Ни того, ни другого пока не случилось», — отметил он.

В одиночку, по мнению политолога, Россия бороться против Запада не сможет. Этому есть простое доказательство: от санкций в отношении России американцы только выигрывают, так как вышвыривают со своего рынка алюминиевого конкурента. А от ответных санкций, которые предложила российская Госдума РФ , пострадает только население России.

«От санкций, которые предлагают наши депутаты, очень быстро и эффективно будет разрушаться российская экономика, а вот США они никакого вреда не принесут», — уверен политолог.

Санкционную борьбу России и США политолог сравнил с гонками «Жигулей» с джипом «Хаммер», результат которых более чем очевиден. «Так и в результате нынешнего противостояния РФ, безусловно, потерпит стратегическое поражение, размеры которого будут зависеть от того, как далеко зайдет конфронтация», — считает он.

Турции, Ирана, Вместе с тем Радзиховский не верит в возможность военного противостояния между Москвой и Вашингтоном. По его мнению, ни у США, ни у России нет желания идти на самоубийство, «да еще из-за Башара Асада или того, станет ли он президентом Сирии , которая уже давно не является единой страной. До Сирии есть дело у Саудовской Аравии Израиля , но никак ни у США или России».

Однако в любом случае поражение в противостоянии с Западом для России, наряду социально-экономическими потерями, будет иметь тяжелый психологический эффект, так как сегодня в российской общественности укоренился миф о вражеском окружении, глобальной борьбе, каких-то победах и пр. «Все это выдумки, какие были в 30-е годы, когда везде мерещились иностранные шпионы и враги-вредители. Такие мифы бытовали и в 70-е годы, когда говорили, что вот-вот весь мир перейдет на социалистическую систему», — напоминает он.