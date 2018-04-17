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Коммунисты предложили поделить нефтяные деньги
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Коммунисты предложили поделить нефтяные деньги 

Время бухгалтера 1 час назад
В нижнюю палату парламента поступил проект поправок к закону о полезных ископаемых, предлагающий распределить деньги от их добычи между гражданами РФ. В первую очередь инициатива депутатов может затронуть пенсионеров и работающих «в белую» россиян.
Авторы инициативы предлагают разделить между гражданами 20% поступлений в бюджет за первый год, а дальше сумма станет расти на 2% каждый год.
Планируется, что на эти выплаты могут рассчитывать те, кто в текущем финансовом году проработал не меньше девяти месяцев, пенсионеры и зарегистрированные на бирже труда. Однако об инициативе негативно отозвался кабмин, и, скорее всего, принята она не будет.
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