Коммунисты предложили поделить нефтяные деньги

В нижнюю палату парламента поступил проект поправок к закону о полезных ископаемых, предлагающий распределить деньги от их добычи между гражданами РФ . В первую очередь инициатива депутатов может затронуть пенсионеров и работающих «в белую» россиян.

Авторы инициативы предлагают разделить между гражданами 20% поступлений в бюджет за первый год, а дальше сумма станет расти на 2% каждый год.

Планируется, что на эти выплаты могут рассчитывать те, кто в текущем финансовом году проработал не меньше девяти месяцев, пенсионеры и зарегистрированные на бирже труда. Однако об инициативе негативно отозвался кабмин, и, скорее всего, принята она не будет.