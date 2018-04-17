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Чтобы помнили: акции памяти к годовщине депортации из Крыма
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Чтобы помнили: акции памяти к годовщине депортации из Крыма 

РИА Новости Крым 55 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. Ко Дню памяти жертв депортации народов Крыма (18 мая) в городах и районах Республики организуют ряд мероприятий. Соответствующее распоряжение принято на заседании Совета министров РК.
В частности, традиционно в Симферополе пройдет акция «Зажги огонь в своем сердце», в ходе которой все желающие смогут на площади Ленина почтить память погибших во время депортации.
Кроме того, в регионах запланированы памятные митинги и возложения цветов к мемориалам. Так, в Симферополе возложения пройдут в сквере на привокзальной аллее, у границ Ботанического сада Таврической академии КФУ, возле мемориала «Возрождение» у стен Крымского инженерно-педагогического университета.
Также памятные мероприятия пройдут у железнодорожной станции «Сирень» в Бахчисарайском районе.
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