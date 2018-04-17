Чтобы помнили: акции памяти к годовщине депортации из Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ , 17 апр — РИА Новости Крым . Ко Дню памяти жертв депортации народов Крыма (18 мая) в городах и районах Республики организуют ряд мероприятий. Соответствующее распоряжение принято на заседании Совета министров РК.

В частности, традиционно в Симферополе пройдет акция «Зажги огонь в своем сердце», в ходе которой все желающие смогут на площади Ленина почтить память погибших во время депортации.

Кроме того, в регионах запланированы памятные митинги и возложения цветов к мемориалам. Так, в Симферополе возложения пройдут в сквере на привокзальной аллее, у границ Ботанического сада Таврической академии КФУ, возле мемориала «Возрождение» у стен Крымского инженерно-педагогического университета.

Также памятные мероприятия пройдут у железнодорожной станции «Сирень» в Бахчисарайском районе.