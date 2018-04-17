Максим Харитонов возглавил департамент финансов и экономразвития Самары

Во вторник, 17 апреля, состоялось официальное назначения Максима Харитонова на должность руководителя департамента финансов и экономического развития, сообщает администрация Самары

На этом посту Максим Харитонов сменил Татьяну Офицерову, руководившую департаментом с июля 2016 года.

До настоящего момента Максим Харитонов возглавлял администрацию Самарского района. Накануне, 16 апреля, районный совет депутатов поддержал инициативу Максима Харитонова о досрочном прекращении полномочий главы районной администрации.

Для Максима Харитонова переход в городскую администрацию — это возврат к знакомой работе. До того, как в августе 2014 года возглавить районную администрацию, он занимал должность заместителя руководителя департамента финансов. Кроме того, Максим Харитонов работал в Самарской академии государственного и муниципального управления, где занимал должность проректора по экономике и финансам. Также он является кандидатом экономических наук.

Обязанности главы администрации Самарского района до выборов нового руководителя будет исполнять Сергей Источников.