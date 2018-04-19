Жители Волгограда и Краснослободска просят вернуть им маршрутку №164

Сотни жителей Краснослободска и хуторов Среднеахтубинского района не могут с комфортом доехать до Волгограда . Многие не могут вовремя попасть на работу и отвезти детей в школу или садик. Причиной стала пропажа одного из популярных маршрутов — 164-го.

Добраться до Волгограда стало вдвое сложнее

— У нас два маршрута, которые следут в сторону центра Волгограда: действующий №174 и закрытый №164. Они и так тяжело справлялись с перевозкой людей, — рассказывает жительница Краснослободска Ольга Чалая. — Во вторник без всякого предупреждения 164-я маршрутка перестала ходить. Я инициировала сбор подписей президенту Путину. Уже подписались около 80 человек. Будет еще больше, потому что мы уже отнесли подписные листы в школу на Букатин луг, остановку «Мебельная», а также в несколько магазинов. Вечером соберем и подготовим к отправке.

Добраться до 174-й маршрутки помогают две ГАЗели

В обращении жители Краснослободска просят Владимира Путина организовать движение муниципального транспорта и не превращать людей в заложников перевозчиков.

— Мы не хотим зависеть от желания перевозчика, — заявляет местная жительница. — После 18-00 из Волгограда в Краснослободск шансов уехать почти нет. Бывает, что часть маршруток вообще не выходит на линию. Сейчас мы вообще попадаем в Волгоград только с большим трудом.

Перегруза в час-пик маршруткам не избежать

Сегодня у местных жителей есть возможность уехать в город только на одном маршруте №174. Микроавтобусы базируются в тридцати минутах ходьбы от бывшей конечной 164-й. Чтобы хоть как-то сгладить ситуацию, две ГАЗели закрытого маршрута довозят людей от остановки «Пятая пятилетка» до пристани, проезжая через конечную 174-й. За эту услугу жители Краснослободска приходится платить 15 рублей.

Те, кто не сел на конечной практически нет шансов на посадку

На плечи водителей маршрута № 174 со вторника легла двойная нагрузка. По словам диспетчера Сергея Ромененко, с 06:30 до 08:00 часов маршрутки едут набитыми до отказа.

— Со вторника 174-е идут всклянь, — рассказывает Сергей Романенко . — У нас интервал в час-пик составлял шесть минут. Пришлось сократить до пяти из-за большого потока пассажиров. И это только на конечной людей в машине под завязку, а нужно еще по пути пассажиров забирать. Вот им повезло меньше. Сегодня на нашем маршруте 38 машин. Как правило, из них около восьми на линию не выходят по техническим причинам. На 164-м маршруте раньше было около 60 машин, когда было два учредителя. Потом одну фирму закрыли и стало вдвое меньше, а теперь вообще всех ликвидировали.

Каждые 20 минут две пассажирские ГАЗели помогают добраться до другой маршрутки

Микроавтобусы маршрута № 164 перестали ходить во вторник 17 апреля без предупреждения пассажиров. По данным администрации Волгоградской области, это связано с уходом одной из двух фирм, обслуживавших маршрут. Некоторые связывают закрытие маршрута №164 с предстоящим ЧМ-2018. Но местных жителей мало интересуют внутренние проблемы перевозчика. Главное — вернуть волгоградцам транспортную доступность Краснослободска.