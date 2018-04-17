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Волгоградцы остались без маршрута до Краснослободска
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Волгоградцы остались без маршрута до Краснослободска 

АиФ Волгоград 1 час назад
Маршрут №164, курсирующий до Краснослободска, ликвидировали в Волгоградской области. Об этом местные жители неожиданно узнали утром 17 апреля, когда попытались уехать на работу и учебу.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», таким образом, в регионе осталось всего два маршрута до Краснослободска — №174 «Краснослободск — Ашан» и №146 «Волжский — Волгоград». Отметим, что последний субсидируется из областного бюджета. Однако транспорт на них курсирует иначе, чем на №164, что неудобно для жителей Краснослободска.
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