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Общественник Алексей Беззуб, осуждённый за падение ворот на ребенка, не смог оспорить приговор
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Общественник Алексей Беззуб, осуждённый за падение ворот на ребенка, не смог оспорить приговор 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Свердловский областной суд оставил без изменения приговор, вынесенный экс-главе квартальных Орджоникидзевского района Алексею Беззубу. Об этом общественник сообщил на своей странице в Facebook. Ранее по статье «Халатность» он был приговорен к трем годам условно и двум годам испытательного срока за падение ворот на ребенка.
В пресс-службе Свердловского областного суда Е1.RU сообщили, что после апелляции приговор вступил в законную силу.
— Решение суда было абсолютно предсказуемым, — рассказал Е1.RU Беззуб. — Мы пойдем до конца: планируем кассацию, Верховный суд, Европейский суд.
Несчастный случай произошел в сентябре 2016 года — на одном из кортов на четырехлетнего мальчика, качавшегося на воротах в присутствии родителей, упали эти ворота. Ребенок получил разрыв поджелудочной железы, был прооперирован. Беззуб как глава квартальных защищал себя, например, указывая на то, что висело предупреждение о правилах поведения на площадке с запретом лазить по конструкциям на корте; на то, что момента падения ворот на ребенка не видел никто; на то, что поместить ворота на корт было инициативой местных жителей, а не муниципальных служб.
Алексей Беззуб даже провел вычисления, которые показали, что ворота на ребенка упасть не могли, а также задался вопросом, почему остальные внутренние органы ребенка, кроме поджелудочной железы, оказались не повреждены. В денежной компенсации на сумму свыше миллиона, которую требовали родители ребенка, суд отказал. Политическим заказом Беззуб приговор не считает — по его мнению, в нем проявилось несовершенство следствия и судебной системы в стране.
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