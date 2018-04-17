В Астраханской области планируют выделить 5 тыс. земельных сертификатов многодетным семьям

АСТРАХАНЬ , 17 апреля. / ТАСС /. Руководство Астраханской области пообещало в 2018 году решить вопрос с предоставлением земельных участков под строительство жилья для многодетных семей: всего планируется их выдать более 5 тыс. (в прошлом году выдали 487 участка). Однако, как рассказали ТАСС сами льготники, сейчас активно выдают сертификаты на участки, а землю получили немногие.

22 августа 2017 года президент России Владимир Путин поручил губернатору Астраханской области Александру Жилкину интенсивнее решать вопрос с выделением бесплатных земельных участков многодетным семьям, в частности, в Астрахани. Эта проблема вошла в список поручений, которые глава государства передал Жилкину в так называемой «зеленой папке», сформированной после проведения «Прямой линии». Именно после этого работа в данном направлении активизировалась.

Основная очередь в Астрахани

Как сообщили ТАСС в администрации области, на начало февраля этого года в регионе в очереди на получение земельных участков стояли более 5,3 тыс. многодетных семей, из них большая часть — в Астрахани. Комментируя эту тему, губернатор региона в интервью ТАСС ранее отмечал, что затягивание выдачи участков многодетным связано с ограниченными земельными ресурсами Астрахани: город очень плотно заселен и найти отдельные крупные участки, да еще и в огромном количестве, практически невозможно. Например, был случай, когда землю одной из семей выдали в районе, где проходит глиссада пролета военных самолетов, рядом с оврагами. Решение о передаче этого участка льготникам отменили после вмешательства главы региона.

Для того, чтобы работа по выдаче земельных участков активизировалась, областная дума в конце прошлого года приняла закон, позволяющий многодетным семьям по их желанию получать участки независимо от места прописки. В том числе, благодаря этому с декабря по февраль было выдано более 200 сертификатов на землю.

Как рассказал журналистам глава администрации города Олег Полумордвинов, в этом году формируются для предоставления многодетным более 3,5 тыс. участков. Для этого провели «масштабное переформатирование» генерального плана Астрахани и правил землепользования застройки. В бюджет на этот год заложено более 127 млн рублей для планировки территорий и на подведение водоснабжения до участков. Технические условия по электроснабжению и газификации очень сложные и дорогостоящие, потребуют выделение дополнительных средств.

"С января начали разработку проектов планировки территории — это разбивка на улицы, на коридоры сетей, на сами участки. Сейчас эта работа планово ведется. Мы, наверное, впервые выделили значительные ресурсы — 37 млн рублей — только на землеустроительную документацию. Первые результаты уже есть — в настоящее время мы 51 участок отдали людям", — отметил Полумордвинов.

Он также пояснил, что сейчас семьям активно выдают сертификаты на участки, которые являются гарантией того, что землю предоставят. «Люди получат землю, другого варианта нет. Мы постараемся выполнить все обязательства», — сказал Полумордвинов, отвечая на вопрос ТАСС, смогут ли в Астрахани в этом году выдать все — более 3 тыс. участков многодетным семьям.

В очереди более пяти лет Руководитель инициативной группы «Многодетные активные мамы Астрахани» Римма Галиуллина рассказала ТАСС, что многие семьи ожидают земельные участки в регионе более пяти лет. При этом очередь двигается очень медленно. У самой Галиуллиной четверо детей, в льготной очереди на получении земли ее семья стоит с 2013 года. Тогда она значилась под номером 104, однако сертификат на землю Галиуллина получила только в конце 2017.

"Сертификат выдали, но по факту земли у меня еще нет. Ориентировочно в конце апреля — начале мая нам обещали выдать документы на собственность для регистрации. Очень долгое время работа в этом направлении (по выделению участков многодетным) не велась, только после появления «зеленой папки» «заржавевшая машина», которая стояла годами, начала потихоньку работать. Сейчас объем работы колоссальный, и в принципе, большинство это понимает", — сказала Галиуллина.

Она отметила, что также входила в рабочую группу по формированию земельных участков для многодетных. «Мы ездили по всем массивам. От нас, от общественников, были придирки по поводу земли — на каких-то участках были столбы с высоким напряжением, где-то был камыш просто невыносимый. Но в результате были приняты все земли, представители администрации сказали, что все уберут, инфраструктуру сделают, хотя работы очень много. Вряд ли справятся за этот год», — отметила Галиуллина.

Некоторые многодетные мамы в беседе с корреспондентом ТАСС посетовали, что межевание и оформление земли нужно проводить за свой счет. Другие многодетные семьи рассказали, что участки по области «выдают в дебрях»: далеко от дорог и инфраструктуры, без соответствующих инженерных коммуникаций. А микрорайон Мошкарихи, где льготникам должны выдать более 300 участков, сейчас и вовсе затоплен водой (в регионе начинается весеннее половодье и постепенно прибывает вода).

"Конечно, все сделать в этом году — раздать участки, подвести инженерные сети, сделать инфраструктуру, — это очень сложно, я бы даже сказал нереально. Сертификаты начали выдавать, но людям нужно четко понимать, когда они реально получат землю, когда будет подведена вода, электричество, газ. Это конкретика будет держать в тонусе чиновников, а многодетные будут понимать, когда начинать строить дом и за что платить", — отметил в беседе с ТАСС председатель астраханской общественной организации многодетных семей Николай Тихвинский.

Как рассказали ТАСС в прокуратуре области, в этом году в ведомство пока многодетные семьи лично не обращались, но поступили обращения от депутатов в интересах льготников. Сейчас эти заявления находятся на рассмотрении. В прошлом году было 30 обращений, также выявили более 20 нарушений в сфере обеспечения земельными участками многодетных семей. Основные недостатки: отсутствие необходимого количества сформированных земельных участков, нарушение порядка очередности, неправомерные отказы в предоставлении земельных участков и требование лишних документов.

"Неудобная" земля и первое увольнение

Вместе с тем в конце февраля координатор партийного проекта "Единой России" «Крепкая семья», первый заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева обратилась к губернатору Астраханской области Жилкину с просьбой создать межведомственную рабочую группу по решению проблем более ста многодетных семей, которым уже выделили земли у Волгоградского шоссе в Трусовском районе Астрахани.

"Мы получаем обращения от многодетных семей по уже выделенным участкам. Поэтому считаю необходимым обратиться к губернатору Астраханской области Александру Жилкину с просьбой взять на личный контроль решение вопроса. В данном случае очень важно дать понимание семьям, когда будет подведена инженерная инфраструктура к земельным участкам, расположенным у Волгоградского шоссе, когда будет решена проблема с вывозом мусора, на которую жалуются многодетные семьи, и как оказать содействие семьям по составлению запросов на выдачу технических условий для подведения инженерной инфраструктуры к земельным участкам", — цитирует пресс-служба Окуневу.

После этого обращения — 2 марта — за ненадлежащее выполнение программы по выдачи участков земли для многодетных семей по поручению вице-губернатора Астраханской области уволили заместитель главы Трусовского района Астрахани.

"Вопрос выделения земельных участков под номером один должен стоять в работе городской администрации. Я буду жестко требовать. Весна наступила — никто не мешает выходить на площадки, разравнивать землю, готовить территорию под строительство. Главное — не выдавать «неудобную» землю, на свалках, чтобы потом люди не мучились вопросом, каким образом приступить к возведению своего дома", — обратился губернатор области к городским властям на одном из последних совещаний с членами регионального правительства.

В свою очередь, представители общественных организаций многодетных семей призывают и самих получателей земли быть более активными, а также создавать некие товарищества, чтобы быстрее решать вопросы с подключением к водоснабжению и электричеству.