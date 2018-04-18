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С 1 февраля загранпаспорта можно оформить через МФЦ
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С 1 февраля загранпаспорта можно оформить через МФЦ 

Prim.News 32 минуты назад
Биометрические загранпаспорта сроком действия на 10 лет с 1 февраля 2018 года можно оформить через многофункциональные центры (МФЦ).
Ранее через МФЦ оформляли загранпаспорт только старого образца. По заявлению о выдаче биометрического загранпаспорта, поданному через МФЦ, документ будет оформляться МВД или его территориальным органом и выдаваться заявителю в этом же МФЦ, передает ТАСС.
Такая услуга должна предоставляться не менее чем в одном многофункциональном центре, расположенном в городском округе и административном центре муниципального района с численностью населения свыше 100 тыс. человек, а также в городе федерального значения. Получить дополнительную информацию об оформлении загранпаспорта можно через Евро Сервис o-z-p.ru.
Загранпаспорта с электронным носителем информации с 1 января 2015 года содержат дополнительный биометрический параметр — изображение папиллярных узоров двух пальцев рук. При приеме заявления о выдаче загранпаспорта с такими параметрами помимо цифрового фотографирования заявителя, либо лица, в отношении которого такое заявление подано, будет производиться также сканирование отпечатков указательных пальцев лиц, достигших 12 лет.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, которым предусматривается сокращение с четырех до трех месяцев срока оформления заграничного паспорта гражданам России в случае подачи заявления по месту пребывания. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Как пояснила ранее первый зампред комитета по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова, речь идет в том числе и о загранпаспортах с электронным носителем информации. Как отмечают разработчики документа, для тех, кто обратился с заявлением по месту жительства, срок изготовления паспорта остается прежним — один месяц.
Поправки вносятся в федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».
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