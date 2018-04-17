Появилось видео ядерного взрыва в Вашингтоне

Ученые провели компьютерное моделирование взрыва пяти килограммов высокообогащенного урана в центре американской столицы. Видео и описание предполагаемой катастрофы опубликовал Science Magazine.

В 11.15 майского утра, в понедельник автомобиль террористов, замаскированный под обычный развозной фургончик, останавливается на углу 16-й улицы и Кей-Стрит в центре Вашингтона. Боевики-смертники поворачивают выключатель, приводя в действие ядерное взрывное устройство мощностью 12 килотонн — на треть слабее атомной бомбы Little Boy, сброшенной на Хиросиму. Уран для своей адской машины террористы украли несколькими неделями раньше.

Над городом с населением 730 тысяч человек поднимается огненный шар. Известные всему миру сооружения: Белый Дом, Капитолий, обелиск Вашингтона, Кафедральный собор и другие — стерты с лица земли ударной волной. Разрушены все здания в радиусе километра от эпицентра. В радиусе пяти километров электромагнитный импульс вывел из строя все электронные приборы — в первую очередь мобильные телефоны. Городская энергосистема также отключилась, остановился транспорт. Центральные улицы полны погибшими и умирающими.

Огненный шар трансформируется в грибовидное облако. Ветер растягивает его в сторону Мэриленда, облако щедро осыпает обожженные улицы радиоактивной пылью. Дороги заполнены людьми: они разыскивают своих родных, стремятся попасть в больницу или выбраться из города.

Таков Сценарий национального планирования 1 (NPSC1), разработанный в США еще в 50-х годах прошлого века. На этой модели американские военные и чрезвычайные службы отрабатывают действия при ядерном нападении. В XXI веке NPSC1 перевели в цифровой формат. Написанная для «Судного дня» программа моделирует действия каждого из жителей Вашингтона и возможные кризисные ситуации.

— Каждый синтетический житель — автономная подпрограмма, моделирующая разные режимы поведения: паника, побег или попытки разыскать семью. Понятно, что обработка такого объема информации требуются колоссальные машинные возможности — действия каждого жителя группа компьютеров из 500 микропроцессоров обсчитывает в течение полутора дней. Зато результат — именно то, в чем нуждаются руководители в чрезвычайной обстановке, — рассказал разработчик программы Кристофер Барретт. NPSC1 может предупредить, что перебои с электроснабжением в пункте Х вызовут затор в точке Y. Или подскажет, где развернуть временные вышки сотовой связи, чтобы снизить давку на дорогах.

Схожие программы просчитывают последствия эпидемий, природных и техногенных катастроф.