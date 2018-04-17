В Архангельске эксперты обсудили проблемы бизнеса в Арктике

В САФУ состоялось заседание президиума Экспертного совета по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего севера. Главной темой обсуждения стало создание условий для предпринимателей, работающих в Арктической зоне РФ

Эксперты и предприниматели в ходе разговора неоднократно отмечали необходимость систематизации законодательства. Значительная часть правовых актов не действует или не учитывает современных условий ведения бизнеса на севере. Низкую конкурентоспособность предприятий участники дискуссии связывают с повышенной нагрузкой, возлагаемой на них. Для решения этой проблемы было предложено обновить законодательство с учетом новых экономических вызовов.

«Прежде необходимо создать механизм поддержки предпринимателей, который даст толчок для изменений законодательства под арктические задачи. Иначе мы застрянем на месте. Что касается вопросов налогообложения и социальных льгот — здесь нужны другие условия. Недавно была создана рабочая группа, перед которой стоит задача найти решение, позволяющее предпринимателям работать с учетом этих социальных условий», — сказал заместитель министра экономического развития РФ Савва Шипов

Среди основных инициатив можно выделить идею использования повышающего коэффициента при распределении субсидий в рамках государственных программ в части финансирования мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства, предложение по снижению страховых взносов для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на севере.