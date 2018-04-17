Премьер Косова назвал захват сербского министра «несчастным стечением обстоятельств»

Премьер заявил, что считает ситуацию «странной», и обвинил в инциденте сербскую сторону. «Я знал, что Джурича задержат, так как ему был запрещен въезд. Я сам его лично просил по всем каналам, чтобы он подождал один день, когда закончится срок запрета, если бы он подождал, все бы было в порядке. Знаете, если бы мы не отреагировали, реагировала бы оппозиция. Это было несчастное стечение обстоятельств, и я должен сказать, что и Сербия здесь ошиблась», — сказал Харадинай.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что все виновные в жестком задержании Марко Джурича предстанут перед судом, особо отметив, что Марко Джурич не нарушал договоренности о въезде в Косово. По словам президента, уведомление о визите сербского политика в автономный край было направлено трижды, первый раз — за 75 часов до пересечения Джуричем границы, хотя по соглашению достаточно предупредить косовскую сторону за 24 часа. Вучич предоставил журналистам переписку соответствующих органов Белграда и Приштины.

Кризис в Косово вспыхнул с новой силой, когда 26 марта Марко Джурич был схвачен спецназом полиции непризнанного Косово в Косовска-Митровице и в наручниках доставлен в Приштину. Захват политика произошел, когда Джурич общался с сербскими гражданами, проживающими на севере края. Местное население попыталось защитить его, однако полицейский спецназ применил светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Во время захвата косовские полицейские избивали сербов прикладами, помощнику Джурича сломали ребра и повредили позвоночник.

Кроме того, травмы получили участники встречи, были также избиты несколько журналистов, в том числе женщины.