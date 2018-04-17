Проверке быть! УФАС проверит автодилеров на честность.

После случая с ПАО"АвтоВАЗ" УФАС запустила на сайте ведомства опрос для всех граждан.

В антимонопольную службу стали огромным потоком поступать заявления о похожих случаях. Многие обвинили дилерские центры в том, что они ведут свою работу не качественно и не честно.

УФАС и далее продолжит собирать информацию по всей России . Владельцам авто предложено пройти опрос на официальном сайте Федеральной Антимонопольной службы и рассказать, как они приобретали свой автомобиль.

Вы можете обратиться с жалобой в федеральное антимонопольное агенство если вы приобрели свой автомобиль в промежуток последних трёх лет и вам было отказано в приобретении авто с нужной вам комплектацией, также были навязаны дополнительные услуги или вас подтолкнули приобрести дополнительное оборудование. Больше всего жалоб поступило от жителей Челябинской области

Дилерские центры заподозрены в сговоре. Проверки будут продолжаться и далее.

Об этой новости сообщает пресс-служба регионального УФАС.