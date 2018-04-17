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Проверке быть! УФАС проверит автодилеров на честность.
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Проверке быть! УФАС проверит автодилеров на честность. 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
После случая с ПАО"АвтоВАЗ", УФАС запустила на сайте ведомства опрос для всех граждан.
В антимонопольную службу стали огромным потоком поступать заявления о похожих случаях. Многие обвинили дилерские центры в том, что они ведут свою работу не качественно и не честно.
УФАС и далее продолжит собирать информацию по всей России. Владельцам авто предложено пройти опрос на официальном сайте Федеральной Антимонопольной службы и рассказать, как они приобретали свой автомобиль.
Вы можете обратиться с жалобой в федеральное антимонопольное агенство если вы приобрели свой автомобиль в промежуток последних трёх лет и вам было отказано в приобретении авто с нужной вам комплектацией, также были навязаны дополнительные услуги или вас подтолкнули приобрести дополнительное оборудование. Больше всего жалоб поступило от жителей Челябинской области.
Дилерские центры заподозрены в сговоре. Проверки будут продолжаться и далее.
Об этой новости сообщает пресс-служба регионального УФАС.
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