Руководителя области возмутили затопленные подземные переходы в городе Обь

Трасса « Новосибирск — аэропорт «Толмачево» была официально открыта более десяти лет назад. Практически одновременно с ней начали функционировать подземные пешеходные переходы. Под магистралью их три — в районах остановок транспорта «Октябрьская», «Рынок Обской» и «Путепровод». Переходы важны для жителей Оби — это кратчайший путь, чтобы попасть в южную часть города и поселок Геофизиков из авиа— и военного городков. Но весной два перехода — на «Октябрьской» и на рынке — наполняются водой. Ситуация с каждым годом только ухудшается — воды все больше и больше.

«Просто хочется выть от безысходности»

В соцсетях обчане оставляют гневные комментарии. «Каждый день хожу через туннель на работу. И наблюдаю вот такую картину! Дети идут в школу по огромным и глубоким лужам! Куда жаловаться на этот беспредел?», — пишет Ксения Цыпляева. «Как добраться до остановки? Интересный вопрос… Я бы сказала, что это какой-то квест. Вот в таком состоянии у нас туннели в Оби. А самое главное — всем плевать», — считает Екатерина Иванова

«Просто хочется выть от безысходности», — рассказал корреспонденту VN.ru местный житель Алексей Рогалев. — Из года в год одно и тоже. Бросают доски на воду, ходим как в цирке. Не переход, а полигон для тренировки спецназа, ей богу».

Горожане уверяют — если не принять меры, то здесь может произойти трагедия. «Лично на моих глазах мужчина соскальзывал с настила и плашмя падал в воду. Поехал на работу мокрым — а ведь могла произойти более страшная вещь», — поделился Рогалев.

Кто-то относится к ситуации с юмором. В сети разлетелся видеоролик с кадрами затопленного перехода и переходящих по настилам людей под музыку из некогда популярной телеигры «Форт Боярд».

В местной администрации разводят руками — во всем виноваты грунтовые воды. Город активно застраивается. В районе остановки «Октябрьская» только за последние годы были построены три многоэтажки.

Два года назад тогда еще руководитель территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области (трассу «Новосибирск — аэропорт „Толмачево“ обслуживает ТУАД) Константин Громенко и глава города Оби Александр Мозжерин объявили местным журналистам, что рассматривают несколько путей решения проблемы. Это „подъем“ в злосчастных местах тротуара, либо строительство водоотводных дамб или установка пешеходного перехода наверху — непосредственно на дороге. Однако решительных действий со стороны властей не последовало. Специалисты ТУАД приезжают, пытаются откачать воду, но безрезультатно. „Нет смысла ее качать туда-сюда. Еще бы ложками чайными черпали“, — злятся обчане.

Руководитель области увидел проблему на месте

Андрей Травников вместе с министром транспорта Анатолием Костылевским и мэром Оби Александром Мозжериным 17 апреля посетили сразу два „пострадавших“ перехода. Заслушав доклады министра и мэра, Травников подчеркнул, что проводить „обследование ради обследования“ — неправильно: „Мы тратим большие деньги на обустройство улично-дорожной сети, строим тротуары. Я так понимаю, это один из основных пешеходных маршрутов. И вы, почему-то, не определили это приоритетной проблемой и до сих пор не нашли решения. Если вы утверждаете, что надо восстанавливать ливневую канализацию, то ее надо было восстанавливать пять лет назад, когда начало топить“.

Вместе с коллегами Андрей Травников прошелся по деревянным настилам. „На дворе 21 век, — обратился он к Александру Мозжерину. — Неужели сложно сделать „времянки“ во всю ширину, по-человечески? Подтопления быстро не уйдут тут у вас“.