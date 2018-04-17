ЕАЭС и Китай в мае подпишут соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве 

В течение двух ближайших месяцев организация также намерена выйти на соглашение о временной зоне свободной торговли (ЗСТ) с Ираном, а к концу года — с Сингапуром, сообщает газета «Известия».
Готовящееся соглашение упростит таможенные процедуры и правила ведения торговли. Переговоры по нему между ЕАЭС и Китаем велись с 2016 года. За это время стороны провели пять раундов переговоров. На сегодняшний день осталось лишь согласовать дату и время подписания.
Соглашение с Тегераном о создании ЗСТ будет рассчитано на три года. Это позволит сторонам оценить плюсы и минусы соглашения. Если минусов не окажется, соглашение продлят.
Активно продвигается и процесс выхода на соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Сингапуром. Его рассчитывают подписать до конца 2018 года — в 50-летнюю годовщину установления дипломатических отношений России и Сингапура.
В 2016 году аналогичное соглашение было подписано с Вьетнамом. Этот документ заложил новые механизмы взаимодействия и позволил увеличить товарооборот между странами ЕАЭС и Вьетнамом на 15–20%.