Тело дня: Белла Хадид сбросила верх от бикини и подставила солнцу идеальные загорелые ноги 

Белла, которую мы еще несколько месяцев назад подозревали в лишнем весе, сейчас выглядит идеально в белом бикини и с золотым нательным украшением — и без верха от бикини тоже! Белле Хадид повезло с размером груди — на один размер больше, и ей не удалось бы спрятать свой аппетитный бюст в руках для эффектного фото.
— подписала снимок Белла. Неудивительно, что Белле Хадид хочется вставать пораньше — говорят, на «Коачелле» она воссоединилась со своим экс-бойфрендом The Weeknd! А как тебе загорелое тело супермодели?
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Фото:Instagram