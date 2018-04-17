Рогозин сообщил о планах использовать разработки Илона Маска

«В целом, я считаю, что к нему (Маску. — "Ведомости" ) надо относиться очень серьезно, его надо воспринимать также очень серьезно. Некоторые его технические решения я, например, внимательно анализировал с нашими специалистами и могу сказать, что нам стыдно, но мы кое-что будем использовать», — сказал Рогозин.

«Он очень талантливый инженер и блестящий пиарщик. Иногда его блестящий пиар подрывает его авторитет как хорошего инженера, потому что он начинает иногда завираться», — считает вице-премьер.