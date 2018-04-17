Ещё
Рогозин сообщил о планах использовать разработки Илона Маска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рогозин сообщил о планах использовать разработки Илона Маска 

Ведомости 1 час назад
Россия планирует взять на вооружение некоторые технические разработки канадско-американского изобретателя Илона Маска в ракетно-космической отрасли, рассказал вице-премьер Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу РБК.
«В целом, я считаю, что к нему (Маску. — "Ведомости") надо относиться очень серьезно, его надо воспринимать также очень серьезно. Некоторые его технические решения я, например, внимательно анализировал с нашими специалистами и могу сказать, что нам стыдно, но мы кое-что будем использовать», — сказал Рогозин.
«Он очень талантливый инженер и блестящий пиарщик. Иногда его блестящий пиар подрывает его авторитет как хорошего инженера, потому что он начинает иногда завираться», — считает вице-премьер.
Илон Маск является основателем, гендиректором и главным инженером космической компании SpaceX, а также руководителем Tesla, производящей электромобили.
Ведомости: последние новости
«Вымпелком» не допустили до тестирования 5G Трамп напомнил Конгрессу об обязательствах США на Ближнем Востоке Депутаты не нашли нарушений в декларации о доходах Слуцкого
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ударят по Китаю74
В Совфеде оценили призыв к России от G7113
Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б»254
Крымский мост потроллил Украину55
Кто взорвет Сирию40
Видео
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
04:18
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа
Общество Образование
01:34
Синоптики рассказали об осадках в столице
Общество Новости Москвы
00:41
Кинотеатр «Алмаз» превратят в стеклянный корабль
Новости Москвы
00:34
Москвичи пожаловались на запах гари
Новости Москвы
00:51
Число гостей парка «Зарядье» увеличилось в 2,5 раза
Новости Москвы
00:59
Крымский мост потроллил Украину
Общество
02:25
Делами Цымбалюк-Романовской заинтересовались в ФСБ
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение