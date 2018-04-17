Рогозин сообщил о планах использовать разработки Илона Маска 

Россия планирует взять на вооружение некоторые технические разработки канадско-американского изобретателя Илона Маска в ракетно-космической отрасли, рассказал вице-премьер Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу РБК.
«В целом, я считаю, что к нему (Маску. — "Ведомости") надо относиться очень серьезно, его надо воспринимать также очень серьезно. Некоторые его технические решения я, например, внимательно анализировал с нашими специалистами и могу сказать, что нам стыдно, но мы кое-что будем использовать», — сказал Рогозин.
«Он очень талантливый инженер и блестящий пиарщик. Иногда его блестящий пиар подрывает его авторитет как хорошего инженера, потому что он начинает иногда завираться», — считает вице-премьер.
Илон Маск является основателем, гендиректором и главным инженером космической компании SpaceX, а также руководителем Tesla, производящей электромобили.