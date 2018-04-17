Дмитрий Рогозин рассказал об использовании технических решений Илона Маска в РФ 

«Я считаю, что к Маску надо относиться очень серьёзно. Некоторые его технические решения я, например, внимательно анализировал с нашими специалистами и могу сказать, что нам стыдно, но мы кое-что будем использовать», — заявил Рогозин в интервью телеканалу РБК.
6 февраля компания SpaceX Илона Маска впервые произвела пуск сверхтяжёлой ракеты-носителя Falcon Heavy. Боковые ускорители удалось успешно посадить на мысе Канаверал, центральный разгонный блок упал в Атлантический океан в 100 метрах от плавучей платформы. Одно из последних достижений предпринимателя — запуск компанией SpaceX ракеты со спутниками, которые должны дать доступ к интернету всем жителям планеты.