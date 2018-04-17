Велосипеды и животных теперь можно провозить в аэроэкспрессах бесплатно

Компания «Аэроэкспресс» упростила правила провоза животных и велосипедов в своих поездах на всех направлениях, теперь за их провоз не нужно платить, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Провезти питомцев и велотранспорт в поездах «Аэроэкспресс» можно бесплатно. Ранее согласно установленным правилам перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа на федеральном железнодорожном транспорте стоимость перевозки домашних животных составляла 100 рублей, одного велосипеда в неразобранном виде — 50 рублей», — говорится в сообщении.

Перевозить велосипеды разрешается исключительно в тамбуре поезда. Мелких домашних животных следует перевозить в специальных контейнерах на местах, предназначенных для ручной клади. Собак крупных пород — в тамбуре поезда под наблюдением хозяев с соблюдением санитарно-гигиенических норм.

«Комфорт наших пассажиров — приоритет деятельности компании. Мы упростили правила проезда в «Аэроэкспресс» — пассажирам с велосипедами и животными теперь не придется тратить время и средства на покупку дополнительного билета для их перевозки», — отметил исполнительный директор «Аэроэкспресс» Валерий Федоров