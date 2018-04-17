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Велосипеды и животных теперь можно провозить в аэроэкспрессах бесплатно
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Велосипеды и животных теперь можно провозить в аэроэкспрессах бесплатно 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Компания «Аэроэкспресс» упростила правила провоза животных и велосипедов в своих поездах на всех направлениях, теперь за их провоз не нужно платить, говорится в сообщении пресс-службы компании.
«Провезти питомцев и велотранспорт в поездах «Аэроэкспресс» можно бесплатно. Ранее согласно установленным правилам перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа на федеральном железнодорожном транспорте стоимость перевозки домашних животных составляла 100 рублей, одного велосипеда в неразобранном виде — 50 рублей», — говорится в сообщении.
Перевозить велосипеды разрешается исключительно в тамбуре поезда. Мелких домашних животных следует перевозить в специальных контейнерах на местах, предназначенных для ручной клади. Собак крупных пород — в тамбуре поезда под наблюдением хозяев с соблюдением санитарно-гигиенических норм.
«Комфорт наших пассажиров — приоритет деятельности компании. Мы упростили правила проезда в «Аэроэкспресс» — пассажирам с велосипедами и животными теперь не придется тратить время и средства на покупку дополнительного билета для их перевозки», — отметил исполнительный директор «Аэроэкспресс» Валерий Федоров.
ООО «Аэроэкспресс» обеспечивает пассажирское железнодорожное сообщение между столицей и основными аэропортами Московского авиационного узла — «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево». Компания основана в 2005 году и за это время перевезла более 100 миллионов человек.
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