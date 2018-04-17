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Центр спортивной гимнастики в Петрозаводске планируют ввести в эксплуатацию к 1 сентября
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Центр спортивной гимнастики в Петрозаводске планируют ввести в эксплуатацию к 1 сентября 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Строительство центра спортивной гимнастики в Петрозаводске идет по графику, его планируют ввести в эксплуатацию к 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Совета безопасности РФ, секретарь которого Николай Патрушев является главой Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия.
В СБ РФ напомнили, что по инициативе Госкомиссии на строительство центра спортивной гимнастики были привлечены внебюджетные средства. «В настоящее время организовано строительство спортивного комплекса по ул. Повенецкой, который будет отвечать всем требованиям предъявляемым Федерацией спортивной гимнастики России к организации учебно-тренировочного процесса и проведению соревнований, — говорится в сообщении. — Ввод объекта в эксплуатацию планируется осуществить к 1 сентября 2018 года». Предусматривается, что в центре будет работать детско— юношеская спортивная школа по гимнастике, где будут не только заниматься жители Петрозаводска, но и проводиться соревнования различного уровня.
"На объекте выполнен монтаж наружных сетей водоснабжения и водоотведения, завершена подготовка к устройству наружных сетей теплоснабжения, — отметили в Совбезе. — Осуществляются работы по устройству кровли, гидроизоляции цоколя, производится очистка от снега траншеи теплотрассы. Все работы на объекте ведутся в соответствии с графиком производства строительно-монтажных работ".
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