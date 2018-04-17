Рашид Нургалиев осмотрел в Петрозаводске будущий центр гимнастики

На возведение центра смогли привлечь внебюджетные средства. Этот объект будет отвечать всем современным требованиям, которые предъявляет Федерация спортивной гимнастики России к организации учебно-тренировочного процесса и проведению соревнований. На объекте Рашида Нургалиева особенно интересовали меры безопасности в связи с трагедией, произошедшей недавно в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове

— Отделка внутри здания должна быть экологически чистой, чтобы не возникало никаких проблем. Здесь будут заниматься дети, поэтому все необходимо сделать качественно и безопасно, — сказал заместитель секретаря Совбеза.

В будущем центре спортивной гимнастики уже выполнили монтаж наружных сетей водоснабжения и водоотведения, в ближайшее время его подключат к теплу. Подрядная строительная организация намерена завершить объект вовремя и сдать его в эксплуатацию к 1 сентября нынешнего года.