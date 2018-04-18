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Россияне и американцы купили больше всего билетов на матчи ЧМ-2018
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Россияне и американцы купили больше всего билетов на матчи ЧМ-2018 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Перед началом финального этапа продаж, который стартует 18 апреля в 12:00 по московскому времени, ФИФА подвела предварительные итоги продажи билетов на матчи ЧМ-2018.
Всего было раскуплено 1 698 049 билетов. Из них почти половина досталась россиянам — 796 875 билетов (46,9%). В первую десятку также вошли: США (80 161), Бразилия (65 863), Колумбия (60 199), Германия (55 136), Мексика (51 736), Аргентина (44 882), Перу (38 544), Китай (36 841), Австралия (34 628) и Англия (30 711).
Напомним, сборные США и Китая не попали на чемпионат мира в России.
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