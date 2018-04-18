Россияне и американцы купили больше всего билетов на матчи ЧМ-2018

Перед началом финального этапа продаж, который стартует 18 апреля в 12:00 по московскому времени, ФИФА подвела предварительные итоги продажи билетов на матчи ЧМ-2018. Всего было раскуплено 1 698 049 билетов. Из них почти половина досталась россиянам — 796 875 билетов (46,9%). В первую десятку также вошли: США (80 161), Бразилия (65 863), Колумбия (60 199), Германия (55 136), Мексика (51 736), Аргентина (44 882), Перу (38 544), Китай (36 841), Австралия (34 628) и Англия (30 711). Напомним, сборные США и Китая не попали на чемпионат мира в России