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Больше всего билетов на ЧМ-2018 продано в США, Бразилии и Колумбии
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Больше всего билетов на ЧМ-2018 продано в США, Бразилии и Колумбии 

SPORT24.ru 40 минут назад
Глава билетного департамента ФИФА Фальк Эллер назвал десятку стран, помимо России, в которых продано больше всего билетов на чемпионат мира 2018 года. Больше всего билетов продано жителям США.
1. США — 80161 билет2. Бразилия — 658633. Колумбия — 601994. Германия — 551365. Мексика — 517366. Аргентина — 448827. Перу — 385448. Китай — 368419. Австралия — 3462810. Англия — 30711
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