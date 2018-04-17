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Больше всего билетов на ЧМ-2018 продано в США, Бразилии и Колумбии
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Больше всего билетов на ЧМ-2018 продано в США, Бразилии и Колумбии
SPORT24.ru
40 минут назад
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Глава билетного департамента ФИФА Фальк Эллер назвал десятку стран, помимо
России
, в которых продано больше всего билетов на чемпионат мира 2018 года. Больше всего билетов продано жителям
США
.
1. США — 80161 билет2.
Бразилия
— 658633.
Колумбия
— 601994.
Германия
— 551365.
Мексика
— 517366.
Аргентина
— 448827.
Перу
— 385448.
Китай
— 368419.
Австралия
— 3462810.
Англия
— 30711
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