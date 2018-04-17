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Американцы — вторые после россиян по количеству купленных билетов на ЧМ-2018
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Американцы — вторые после россиян по количеству купленных билетов на ЧМ-2018 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Американские болельщики занимают первое место среди зарубежных гостей по количеству приобретенных билетов на чемпионат мира-2018. На данный момент реализовано около 1,7 миллиона через сайт FIFA.com/bilet и почти 2,2 миллиона в общей сложности, если учитывать партнерские пакеты.
Большинство билетов были распределены между российскими болельщиками — 800 тысяч. Первая десятка других стран: США (80,2 тысяч), Бразилия (65,8 тысяч), Колумбия (60 тысяч), Германия (55 тысяч), Мексика (51,7 тысячи), Аргентина (44,9 тысяч), Перу (38,5 тысяч), Китай (36,8 тысяч), Австралия (34,6 тысяч), Англия (30,7 тысяч).
Напомним, матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах на 12 стадионах. Сборная США не смогла квалифицировать на турнир.
Расписание чемпионата мира по футболу здесь
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