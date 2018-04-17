Американцы — вторые после россиян по количеству купленных билетов на ЧМ-2018

Американские болельщики занимают первое место среди зарубежных гостей по количеству приобретенных билетов на чемпионат мира-2018. На данный момент реализовано около 1,7 миллиона через сайт FIFA.com/bilet и почти 2,2 миллиона в общей сложности, если учитывать партнерские пакеты.

Напомним, матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах на 12 стадионах. Сборная США не смогла квалифицировать на турнир.

Расписание чемпионата мира по футболу здесь