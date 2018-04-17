В Калининградской области стартовал конкурс на губернаторские стипендии

Калининградской области стартовал конкурсный отбор на присуждение губернаторских стипендий. Участие могут принять победители и призеры региональных, всероссийских и международных мероприятий, направленных на выявление талантливой молодежи; а также те, кто ведет активную деятельность в общественных организациях, школьных и студенческих самоуправлений. Возраст ограничен рамками от 14 до 25 лет.

Стипендия губернатора в размере от двух до трёх тысяч рублей будет присуждена 25 победителям конкурсного отбора. Документы уже принимают в Агентстве по делам молодежи.