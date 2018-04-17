Сосну Палласа могут исключить из Красной книги

На конференции Южно-Российской парламентской ассоциации в Ялте принято обращение к Минприроды о внесении изменений в Перечень объектов растительного мира, занесённых в Красную книгу РФ

Разрешения на контролируемую санитарную вырубку сосны Палласа в Крыму добиваются власти полуострова. Для Крыма нахождение этого реликтового растения в Красной книге является нонсенсом. Оно преобладает на 40,4 тысячи гектаров — пятой части лесов полуострова. В основном это искусственные посадки, требующие регулярного проведения рубок ухода.

«Эти насаждения формируют чистые древостои с высокой степенью пожарной опасности, подверженные вредителям и болезням леса. Своевременное проведение в них санитарно-оздоровительных и противопожарных мероприятий — залог удовлетворительной экологической ситуации», — пояснил председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по аграрной политике, экологии и природным ресурсам Игорь Буданов.