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Лондонская биржа металлов временно закончила торги алюминием «Русала»
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Лондонская биржа металлов временно закончила торги алюминием «Русала» 

Национальная Служба Новостей 41 минуту назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Лондонская биржа металлов приняла решение приостановить торговлю продукцией компании «Русал». В официальном сообщении говорится, что запрет будет действовать, пока не будет выработан подход к дальнейшему взаимодействию с российским призводителейм. У всех владельцев металла под брендом UC Rusal теперь будут требовать письменные доказательства, что это не нарушает режим американских санкций против компании.
Как напоминают «Новые Известия», компания «Русал» и контролирующий ее миллиардер Олег Дерипаска попали в последний санкционный список США 6 апреля. Сразу после этого стоимость акций компании на международных биржах обрушилась почти на 75%, на Гонконгской бирже они подешевели до исторического минимума. При этом доля предприятий «Русал» составляет около 7% мирового производства алюминия.
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