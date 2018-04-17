Лондонская биржа металлов временно закончила торги алюминием «Русала» 

Лондонская биржа металлов приняла решение приостановить торговлю продукцией компании «Русал». В официальном сообщении говорится, что запрет будет действовать, пока не будет выработан подход к дальнейшему взаимодействию с российским призводителейм. У всех владельцев металла под брендом UC Rusal теперь будут требовать письменные доказательства, что это не нарушает режим американских санкций против компании.
Как напоминают «Новые Известия», компания «Русал» и контролирующий ее миллиардер Олег Дерипаска попали в последний санкционный список США 6 апреля. Сразу после этого стоимость акций компании на международных биржах обрушилась почти на 75%, на Гонконгской бирже они подешевели до исторического минимума. При этом доля предприятий «Русал» составляет около 7% мирового производства алюминия.